Le Feel de Diane : En direct des Nuits Botanique sur Auvio

Les Nuits Botanique sont de retour! Nouvelles voix, nouveaux styles et nouveaux talents: Le Feel de Diane s'y installe pour aller à leur rencontre et leur donner la parole. En direct du Jardin botanique à Bruxelles, Diane Marois teinte votre voyage musical quotidien d'une émotion de live et de festival. Soyez à l'écoute, le 2 octobre avec Judith Kiddo, le 5 avec Alice et moi et Jawhar, et le 8 avec Hervé et Charles.

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS