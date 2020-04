Le feel de Diane : sur Auvio

Vous avez découvert sa voix et sa passion pour la musique cet été sur La Première. Dès la rentrée, Diane Marois nous concocte chaque après-midi, au départ d'un thème, d'une couleur ou d'une époque, un voyage mixant les styles musicaux, les perles fraîchement sorties et les classiques d'un autre temps. Quels messages véhicule la musique ? Que nous racontent les artistes et leurs chansons de notre époque ? Réponses dans Le Feel de Diane, de 14h30 à 16h.

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS