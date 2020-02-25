Le feel de Diane : sur Auvio

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Le Feel de Diane

Le Feel de Diane

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La Première - Musique

Le Feel de Diane

  • 1 h 29 min

Le retour de l'acid jazz.
Mouvement né au milieu des années 80 aux influences jazz, funk et soul, l'acid jazz marque son grand retour.
De Jamiroquai à The Brand New Heavies, la programmation de ce Feel de Diane sera 100% Pur Groove.

INCOGNITO - DON'T YOU WORRY BOUT A THING
THE BRAND NEW HEAVIES - SOMETIMES
GURU JAZZMATAZZ - NO TIME TO PLAY FT RONNY
SOLAAR - BOUGE DE LA
JAMIROQUAI - VIRTUAL INSANITY
SOON EMC - ELUCIDER CE MYSTERE
JESTOFUNK FEAT. CE CE ROGERS & FRED WESLEY - THE GHETTO
US3 - CANTALOOP
MAD IN PARIS - PARIS A BLUES
ZUCO 103 - OUTRO LADO
LTJ XPERIENCE - INFILTRATO
LA MALKA FAMILY - KEEP IT GOING
URBAN SPECIES - SPIRITUAL LOVE
YUSSEF KAMAAL - CALLIGRAPHY
DIMITRI FROM PARIS - TALKING ALL THAT JAZZ
MICHEL JONAZ - MINI CASSETTE
MARC MOULIN - INTO THE DARK
RUMBA DE BODAS - FREAKY FUNKY
THE BRAND NEW HAVIES - THESE WALLS
LITTLE LOUIS VEGA - NEVER STOP

Détail

Le feel de Diane

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