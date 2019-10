Le feel de Diane : Get Up !! Get down !! Hit me !! sur Auvio

En 3 expressions, c'est l'esprit et l'énergie de la funk qui s'exprime et vous interpelle. Une musique qui vous secoue les hanches avec son groove, et vous électrise par son côté rock & roll. Le feel de Diane d'aujourd hui sera funky !!

Playlist:

James Brown: I feel good!

Amber Mark : Mixer

M : Machistador

Positif Force : We got the funk

Sister Sledge : We are family

Nils Landgren : Funk unit

Prince : You got the look

FFF : Marco

Sly & The Family Stone : If You Want Me To Stay

Stevie Wonder : Superstition

Malka Family : Funkiffeur - Laroye Rework

Chaka Khan : Ain't nobody

Dabeul feat holybrune: You and I

Françoise Hardy : J'écoute de la musique saoûle

Placebo : Humpty Dumpty

Funkadelic, Louie Vega remix : Ain't that funky Hard on You

Sinclair : Si c'est bon comme ça

Carl Carlton : She's a bad mama jama

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS