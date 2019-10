Le feel de Diane : Le pouvoir des mots sur Auvio

Playlist:

Jill Scott: A long walk

M : Je dis aime

Shuggie Otis : Strawberry Letter 23

Irma : I know

Camille : Je ne mâche pas mes mots

Ben Harper : I'll rise

Depech Mode : Enjoy the silence

MC Solaar : Séquelles

Francoise Hardy : Comment te dire adieu

Sophie Meiers x Seneca B : I Want To Write You Letters

Daniel Balavoine : Tous les cris

Paul Martin : Le troublant témoignage

Eliza : Was'nt looking

Oxmo : Mama lova

Soulchef : Write this down

Teme Tan : Menteur

Charles Aznavour : Ecrire

Vanessa Paradis : Ces mots simples

Billie Eilish : I love you

Aretha Franklin : I say a little pray for you

Police : Message in a bottle

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS