Le feel de Diane : Playlist du week end sur Auvio

Sunni Colon Satin : Psychedelic

Fonzworth Bentley : Venice beaches

Julien Clerc : Mon ange

Swing Out Sisters : Sreakout

Françoise Hardy : Jazzy retro satanas

James Brown : Get up and drive that funky soul

Diane tell : savoir

Tom Mish : Water baby

Sébastien Tellier : L'adulte

Matt Bianco : More than I can bear

Oh Wonder : Lose it

Sean Lennon : Into the sun

Etienne Daho : Heure indoues

Ichon Muddy Monk : S'il on ride

Stevie Ray Vaughan : Tin pan alley

Brigitte : sauver ma peau

Véronique Sanson : Drôle de vie

Caroline Loeb : C'est la ouat

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS