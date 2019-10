Le feel de Diane : La passion des artistes pour la musique. sur Auvio

Erick Sermon feat. Marvin Gaye : Just like Music

France Gall : Tout pour la musique

Tom Misch feat de la Soul : It runs trough me

Michel Jonaz : La boite jazz

John Miles : Music

France Gall : Ella elle l'a

Madonna : Into the groove

Zhane : Groove thang

Alliance Ethnik : Simple et funky

Jane Birkin : Ex fan des sixties

Daft Punk : Give life back to music

MC Solaar : Qui sème le vent récolte le tempo

Indeep Last night : The dj save my life

Deetron feat Westbeach Rythm

Kiki Dee Band : I got the music in me

Michel Fugain: Chante comme si tu devais mourir demain

Laureen Hill : Everything is everything

Dee Lite : Groove is in the earth

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS