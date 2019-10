Le feel de Diane : Les voitures sur Auvio

Playlist:

Parcels : Tieduprightnow

Brigitte Bardot : Harley Davidson

Lenny Kravitz : Mr cab driver

Prince : Little red corvet

Serge Gainsbourg : Melody

Charlotte Cardin : Drive

Janis Joplin : Mercedes Benz

113 : Tonton du bled

Beatles : Drive my care

Jamiroquai : Cosmic girl

Gorillaz : Stylo

Brigitte : Ma Benz

Madonna : What it feels like for a girl

Madonna : Music

Mia : Bad girls

Eddy Mitchel : Sur la route de Memphis

Robin Trower : Lonesome road

Alain Souchon : La ballade de Jim

Prefab Sprout : Cars and girls

Miel de montagne : Permis B bébé

Fonzworth Bentley : Venice Beaches

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS