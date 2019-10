Le feel de Diane : Histoire de coups de gueule d'artistes sur Auvio

Francis Cabrel : La Corrida

Sinéad O'Connor : Trough down your arms

Abd Al Malick : Gibraltar

Aretha Franklin : Respect

Curtis Mayfield : Move on up

Serge Gainsbourg : Aux Armes etc

Swing : Richesse

Fleetwood Mac : Dreams

Fleetwood Mac Little : Everywhere

Marie Pierre Arthur : Rien à faire

Stevie Ray Vaughan : Cold Shot

Izïa, Dominique A : Esseulés

Romeo Elvis/Angèle : Le Motel

Roméo Elvis x Le Motel - Assurance feat.Yellowstraps

Teto Preto : Pedra Preta

Jaloo ft. MC Tha : Céu Azul

Flavien Berger : Brutalisme

Nina Simone : The four woman

Brigitte : Embrassez-vous

NNeka : Shining star

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS