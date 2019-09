Le feel de Diane : La note bleue sur Auvio

Rarement une couleur s'est aussi bien appliquée à la musique, que le bleu.

Playlist

Ame Strong : Tout est bleu

Vendredi sur mer : La femme à la peau bleue

Bleu Toucan : Hanoï Café

Eartha Kitt : Champagne Taste

Shalamar : A night to remember

Evelyn Champagne : King Shame

John Lee Hooker : The healer

Marvin Gaye : Inner City blues

Michel Jonaz : Joueur de blues

Janis Joplin/ Kozmic : Blues

Amy Winehouse : Rehab

Jorja Smith : Blue lights

Mélanie di Biasio : Afro blue

Eryka Badu : Afro Blue

Rio des janeiro : blue randy crowford

Eric Serra : The lady Blue

Isabelle Adjani : Pull marine

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS