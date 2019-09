Le feel de Diane : Playlist du week-end sur Auvio

Aujourd hui vendredi, Daine vous a concocté une playlist pleine de soleil et de détente pour préparer votre week end Soon E Mc : Opid

FKJ - Leave my home

L'Impératrice - Vacances

Poolside - Harvest

Charles Schillings/Clementine Célarié - Tengo nada

Corine - Je danse le mia

Claire Laffut - Mojo

Craig David - Time to Party

Paraíso - Teu Sorriso (Jex Opolis Remix)

Julien Clerc - Melissa

Lovebirds (feat Galliano) - Icarus

Sunni Colon Baby - I don't mind

Lilicub - Voyage en Italie

Anais - Je voudrais partir en week-end

Etta James - A Sunday Kind Of Love

Faith no more - I'm easy

Tom Misch feat De la soul - It runs trough me

Vendredi sur Mer - L'Amour avec Toi

Sade - Could I love you more

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS