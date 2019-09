Le feel de Diane : Les ponts enchantés sur Auvio

Aujourd hui, le Feel de Diane propose une ballade de ponts enchantés, symboles d'une ville ou d'une histoire d'amour, en rivières et badinage au bord de l'eau.



TaxiWars - Bridges

Vanessa Paradis- La Seine

Joe Dassin - Marie-Jeanne

Manu Larrouy - Les ponts

Henry Salvador- Faire des ronds dans l'eau

Michel Jonasz - Je descendrai la rivière

Bruce Springsteen - The river

Daan - Bridge Burner

Kim Wilde - View from a bridge

James Brown - Sex Machine

Billy Joel - The river of dreams

Juliette Greco & Melody Gardot - Sous les ponts de Paris

Simon & Garfunkel - Bridge over troubled water

Red Hot Chilly Peppers - Under the bridge

Justin Timberlake - Cry me a river

Viktor Lazlo - Pleurer des rivières

Ibeyi - River

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS