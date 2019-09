Le Feel de Diane - 06/09/2019

Encore un petit air d'été, Playlist du week end pleine de soleil dans le feel de Diane aujourd hui.

Basia: Promise

Martha da'ro :Summer blues (belge)

Eliza: alone and unafraid

Chris Rea : Looking for the summer

Chaton sois pas gene

Onde sensuelle M.

France Joli : Gonna Get Over You

Claire Laffut feat Yseult : Nudes

Yseult: rouge

Childish Gambino : Summertime Magic

Ed Sheraan/Justin bieber : I don't care

Poolside: Harvest moon

Great Mountain Fire : look up

Unlimited Touch : I Hear Music In The Street

Miel de Montagne: Permis B bebe

Dabeull: You & I

Deodato : Keep On Movin'

Marcus Miller/Selah Sue : Que sera sera

Tuxedo : Do it

Paradis : Paradis

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS