Le Feel de Diane - 04/09/2019

Playlist consacrée aux chansons qui mettent en scène ces moments de pause ou de fuites où cigarettes et café nous ont pendant longtemps accompagnés. Pas une éloge des addictions, mais une porte d'entrée et une autre lecture de moments intimes.



Funkadelic : Nappy Dugout

Gainsbourg: Dieu est un fumeur de Havanes

Tash Sultana : Cigarettes

Tsew the kid : Cigarettes

Madonna: Bad Girl

Jacob banks : Chainsmoking

Greg Houben : Cigarette

Stephen Marley : No cigarette smoking

Pink Martini : Sympathique

San Severino : La cigarette

Yves Montant : Planter café

Chris Rea: The blue café

Jevetta Steele : Calling you

Brigitte Fontaine: La maison du café

Lulu Gainsbourg feat Ayo: Couleur café

Prince : Starfish and coffee

