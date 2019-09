Le Feel de Diane - 03/09/2019

Et si aujourd hui, vous faisiez ce que vous avez toujours rêvé de faire et jamais osé ? Oser, oser être vous même. Prendre les choses en main, croire en vous, y aller. Et si je vous disais que ce thème est récurrent dans la musique ?

Aujourd hui, une émission dédiée à ces chansons et surtout aux textes qui vous donnent la force d'y croire, d'avancer, d'espérer, de faire, bref pendant une heure et demi on va partager un peu de lumière.



Ben Macklin feat Emma Brammer: Dare

Ben l'Oncle Soul : A coup de rêve

The Roots: Now or Never

Richie Havens: Freedom

Zazie : Si j'étais moi

Basia: New day for you

Telephone : Ca c'est vraiment toi

Sopico : Bonne étoile

Mos Def: My umi said

Aznavour: J'me voyais déjà

lupe fiasco superstar

Dr Dre: Nuthing but a G thing

Billie Ellish: Bad guy

Angèle: Balance ton quoi

France gall : Resiste

Marie Pierre Arthur : Rien à faire

Arrested development: Everyday people

Louie Vega : Never stop believe in you

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS