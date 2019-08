Le Feel de Diane - 30/08/2019

Dernier vendredi de l'été, on va le fêter ensemble, célébrer le plaisir du week end, des vacances, avec des rhytmes et des melodies de circonstances, on va juste se laisser glisser...

Carlos Santana : Samba Pa Ti

Leo Fifty Five: C'est la meme chose

Chris Rea: On the beach

William Pitt : City lights

Flavien Berger : Microsono

Imagination: So good, so right

Cerrone: Give me loved

yth syzer ft gyneco : La piscine

Paradis: Toi et moi

Central Line : Walking Into Sunshine

Claire Faravarjoo : Tequila

Plush : Free and easy

Geraldine Hunt : Can't Fake The Feeling

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS