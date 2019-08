Le Feel de Diane - 29/08/2019

S'enrober dans la nuit, s'y perdre, s'y lover, dans son ciel y voir les étoiles ou sur terre craindre ses ombres, parfois y croiser ceux que l'on ne voit que quand elle se lève, ou grâce à elle retrouver ses rêves et fuir la réalité, qu'elle soit bleue ou noire, la nuit est une autre vie qui inspire les artistes.

Playlist nuit donc dans ce Feel de Diane.

Depeche Mode - Waiting for the Night

Bernard Lavillier : Extérieur nuit

Honne : Warm on a cold night

Last home : After dark

Les nuits sans kim wilde/

Les louanges la nuit est une panthère

Rashaan Paterson : Spend the night

Hot Toddy : Sometimes last night

France Gall : Papillon de nuit

Brandy: full moon

Peggy Gou : Starry night

Cléa Vincent : Nuits sans sommeil

Koffee Brown: After party

Midland: Final credit

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS