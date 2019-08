Le Feel de Diane - 28/08/2019

On a tous un acteur, un chanteur ou une personnalité qui nous a marqué par son charisme, sa beauté, ou son parcours de vie. Parfois ils deviennent même nos modèles et inspirent des chansons. Petit tour des chansons hommage à des personnalités.

Kim Carnes : Bette Davis Eyes

Isabelle Adjani : Beau oui comme Bowie

The Beatles : The Ballad Of John And Yoko

Serge Gainsbourg: Initials bb

Stromae : Ave Cesaria

Simple Minds Mandela day

Michel Jonaz: Armstrong

Johnny Hallyday : Quelque chose de Tenessy

Common: A dream

Vanessa Paradis : Maryline et John

France Gall : Cezanne peint

Jane Birkin : Ex fan des sixties

Alain Souchon: Somerset maugham

