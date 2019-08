Le Feel de Diane - 27/08/2019

Si le verbe aimer se décline à tous les temps, il se décline aussi, et de plus en plus selon des attirances diverses. La différence fait peur alors on la catégorise, on lui donne un ou des noms, des petits noms, ou des gros mots aussi parfois, et on a aussi vite fait de diviser des gens qui s'aiment tout simplement. Alors j'avais envie aujourd hui de réunir tous ces amours différents racontés en chanson, dans une seule et même playlist.



Serge Gainsbourg : Mon légionnaire

Anais : Elle me plait

Sophie b Hawkins : Dawned I wish I was your lover

Christina Aguilera : Beautiful

Jordan Rakei : Rooftop

Joanna: Seduction

Françoise Hardy : Message personnel

Mecano : une femme avec une femme

Charles Aznavour : Comme ils disent

Eddy de Pretto: Normal

Indochine : 3ème sexe

Toots Thielemans : Hymne à l'amour

Benjamin Biolay : Glory Hole

Lou Reed : Walk on the Wild Side

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS