Le Feel de Diane - 26/08/2019

C'est bientôt la rentrée. Nos étudiants

reprendront le chemin de l'école et du lycée

dans une semaine. Comment les artistes ont

abordé le sujet de l'école en musique, celui de

leur rapport aux professeurs mais aussi aux

matières enseignées.

Supertramp - School

William Sheller - Carnet à spirales

ACDC - School days

Chuck Berry - School day

Yves Simon - Diabolo menthe

La Jérome - Soul Teacher

Lianne La Havas - Night School

Daft Punk - Teachers

Jacques Brel - Rosa

Sam Cook- Wonderfull world

Jeronimo - JH cherche professeur de danse

Louis Amstrong - You don't learn that in school

Randy Crowford - Street life

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS