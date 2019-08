Le Feel de Diane - 23/08/2019

Le vendredi, Le Feel de Diane se met en résidence d'été, et je vous propose donc une playlist qui vous emmène en voyage.



Cat power - Manhattan

Serge Gainsbourg - New York USA

Dave Brubeck - Bossa usa

-M-, Toumani & Sidiki Diabaté - Bal de Bamako ft. Fatoumata Diawara, Oxmo Puccino

Lou Deprijck - Les petites rues de Singapour

Nilda Fernandez (Madrid Madrid)

Nouvelle Vague Paradis - Week-end à Rome

Pet shop boys - king of rome

Sophia loren - Secrets of Rome

Morcheeba - Rome wasn't b

Four tops - Loco in Acapulco

Vendredi sur mer - L'amour avec toi

Cure - Friday I'm

Docteur dre - Keep you heads ringing!

