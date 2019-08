Le Feel de Diane - 22/08/2019

Août 1965, les émeutes de Watts, transforment ce quartier noir de Los Angeles, en champ de bataille, après le contrôle policier abusif d'une mère et de son fils noirs.



Sept ans plus tard, un incroyable concert de plus de six heures, est organisé par le label Stax, avec quelques-unes des stars les plus célèbres de la musique noire américaine de l'époque en mémoire de ces événements : Le Watts summer festival, aussi appelé Wattstax du nom d'un documentaire qui sera tourné pendant l'événement.

Playlist spéciale Wattstax donc aujourd hui dans le feel de Diane.



Isaac Hayes : Theme from shaft

Staple Singers : I'll take you there

Ben l'Oncle Soul : Soul Man

Albert King : Born under a bad sign

Pascal Obispo : Rosa

Carla Thomas & Otis Redding : Tramp

James brown: Say it loud, I'm black and I m proud

Nino Ferrer : Je voudrais être un noir

André Brasseur : Green onions

Eddie Floyd : Knock on wood

Donna summer state of independence

7 seconds youssou n'dour

Marvin gaye: what's going on

