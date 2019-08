Le Feel de Diane - 21/08/2019

Pourquoi l'évolution a-t-elle fait de nous des créatures musicales ? En effet, l'homme est seul animal a composé et joué de la musique. Dans son livre, « De la note au cerveau, l'influence de la musique sur le comportement. » David Levitin, psychologue et neuroscientifique canadien, professeur à l'université Mc Gill à Montréal, avance plusieurs raisons de penser que la musique a joué un rôle important dans l'histoire de notre espèce.

Elle pourrait tout d'abord avoir servi à favoriser les sentiments d'appartenance au groupe, à développer la coordination et la coopération au sein du groupe ensuite, mais aussi, être un outil de stratégie pour attirer le partenaire potentiel. A savoir, qu'en tant qu'outil destiné à faire naitre des pensées précises, la musique est inférieure au langage. Mais pour éveiller sentiments et émotions, elle lui est supérieure. Et si c'est la science qui le dit... petite démonstration par l'exemple avec une playlist séduction.



Johnny Halliday - Je te promets

D'Angelo - How does it feel

The Weeknd- What you need

Juliette Greco - Déshabillez moi

Outkast feat Sleepy Brown - I like the way you move

Corine - Pourquoi Pourquoi

Suarez - Sensuelle et sans suite

Prince - If I was your girlfriend

Joanna - Séduction

Sade - Smooth Operator

Max Berlin - Elle et moi

Dead Prez - Mind sex

Poom - Qui es tu ?

Lionel Richie - Hello

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS