Le Feel de Diane - 20/08/2019

Elle a tour à tour libéré le corps des femmes du monde entier, tout en soumettant le corps de ses égéries aux plus strictes exigences. Elle impose ses codes à un microcosme entouré de beauté, de glam et de paillettes, tout en découvrant chaque saison des talents qui viendront redéfinir lignes, matières et styles : la mode sera la thématique de cette émission.

La mode et la musique entretiennent un rapport étroit, se nourrissant de plus en plus ses dernières années, l'une de l'autre. Pas un défilé sans la présence de star de la chanson à moins qu'elles ne soient sur le catwalk ou qu'elles aient carrément une collection à leur nom.



David Bowie : Fashion

Jacques Higelin : Egérie muses et modèles

Grace Jones : I'm not perfect but I m perfect for you

Mc solaar : Victime de la mode

Ini kamoze : Here comes the hotstepper

Alain Souchon : Putain ca penche

Robin Thicke : Blurred Lines

Charlotte Cardin : Drive

Borian Vian : Je suis snob

Velvet underground and nico : Femme fatale

Charles Chillings : Spin it right

Kraftwerk : The model

Iam : Je danse le mia

Georges Michael : Too funky

