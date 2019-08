Le Feel de Diane - Musiques et visions d'artistes... - 19/08/2019

Ce lundi, Diane commence la semaine en nous proposant des morceaux qui rassemblent.

Quelques jolies choses que les chanteurs ou rappeurs ont écrits sur la vie

C'est peut-être parce qu'il n'y a ni école, ni chemin tracé pour devenir un artiste ou peut-être parce qu'ils doivent aller puiser dans leurs tripes et leur histoire de vie pour se démarquer et exister avec un univers original et unique, que la plupart des chanteurs nous laissent au fil de leurs chansons des témoignages sur leur vision de la vie.

Pas de leçon mais des bouts de recettes, des rimes à partager qu'on entend et qui résonnent à un moment précis de notre vie...





Palmer : Every kind of people

Alain Chamfort : Souris Puisque C'est Grave

Des'ree : You Gotta Be

Pauline croze : T'es beau

Cleo Sol : Why don't you

Floetry : My Apology

Edith Piaf : je ne regrette rien

Gang Starr : Moment Of Truth

Vanessa Paradis : La Chanson des Vieux Cons

Mos Def : Umi Says

Etienne Daho : Le premier jour de ta vie!

William De Vaughn : Be thankful for what you got

Lenny Kravitz : Let love rule

