Le Feel de Diane - Evasion et détente pour le weekend ! - 16/08/2019

Ce vendredi, long weekend pour beaucoup, Diane nous propose une programmation spéciale pour se d'étendre et s'évader ... et pourquoi sortir s'amuser ou même rêver.



Au menu



Raphael Gualazzi : Reality And Fantasy (Gilles Peterson Remix)

Miel de montagne : Pourquoi pas

Jimmy Cliff : Reggae Night

Voyou : Les bruits de la ville

DeBarge : Rhythm Of The Night

Catherine Lara : Nuit magique

Everything but the girl : Low tide of the night

Vendredi sur mer : Ecoute chérie

Rahsaan Patterson : Spend The Night

Swindle : Reach the stars

Michel Berger : Les princes des villes

Lionel Richie : All night long

VA A LA PLAGE : LA NUIT

Muzart : Party after

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS