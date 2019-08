Le Feel de Diane - Les meilleurs chansons de films, ou presque ... - 14/08/2019

Ce mercredi, à l'occasion des sorties cinés en Belgique, Diane vous propose de découvrir ou redécouvrir une petite sélection des meilleurs BO de films et séries télévisées.



Avec au menu :





Rodrigo Amarante : Tuyo

Iggy Pop & Goran Bregovic : In The Death Car

Nuttea : Elles dansent

Dusty Springfield : Son of a Preacher Man

Marie Laforêt : L'Amour Comme à 16 Ans

Mabiland : Cuanto mas

Michel Legrand : Sans toi

Raphael Saadiq : Good Man

Eric Clapton : Tears in heaven

Francis Lai : Un homme et une femme

Rihanna : Desperado

Anderson Paak : Come Down

Serge Gainsbourg : Requiem Pour Un Con

Madonna : beautiful stranger

