Le Feel de Diane - La musique, les artistes et les médias. - 13/08/2019

Le rapport des artistes aux médias est complexe.

Que ce soit pour servir des intérêts politiques ou économiques, beaucoup n'hésite pas à violer l'intimité des artistes et flirter avec les limites de l'éthique journalistique.

Du coup les médias sont logiquement devenus un enjeu contestation pour de nombreux artistes.

Diane nous propose un petit tour d'horizon des chansons les plus marquantes sur le sujet :





Disposable Heroes Of Hiphoprisy : Television, The Drug Of The Nation

Stéphane Eicher : Déjeuner en paix

Dire Straits : Money for nothing

Eddy Mitchel : Tu fermes les yeux sur tout

Alpha blondy : journaliste en danger

Morrissey : Spent The Day in Bed

Gil Scott-Heron : The Revolution Will Not Be Televised

BSR : QUI

Queen : Radio gaga

Chagrin d'amour : Bonjour

Romeo Elvis feat Le Motel : Nappeux

Louis Chedid : Scoop

Jamiroquai : When are you gonna learn

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS