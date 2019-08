Le Feel de Diane - Emission spéciale consacrée aux voitures ce lundi ... - 12/08/2019

Familiale ou sportive, symbole d'une passion ou d'un standing, les voitures, ont inspiré de nombreuses chansons aux artistes, entre fureur ou art de vivre.

Diane nous propose un petit tour des titres dont l'héroïne est une voiture ce lundi !

Enjeu de pouvoir, de séduction et parfois même de guerre des sexes ...

On le découvre avec :



Parcels : Tieduprightnow

Brigitte Bardot : Harley Davidson

Prince : little red corvet

Serge Gainsbourg : Melody

Yello : The race

Beatles : Drive my car

113 : Tonton du bled

Janis Joplin : Mercedes benz

Alain Souchon : La ballade de Jim

Nat king cole : Route 66

The Cardigans : My Favourite Game

Madonna : What if feels like for a girl

Brigitte : Ma benz

Prefab Sprout : Cars and girls

