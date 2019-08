Le Feel de Diane - Que des morceaux du weekend et de la bonne humeur ! - 09/08/2019

Comme chaque vendredi, Diane nous offre une playlist speciale weekend !

A quelques heures de la fin de la semaine, Diane nous propose de se mette dans le mood détente et vacances avec au menu :



Soon E Mc : Opid

Cure : Friday i'm in love

Julien Clerc : Melissa

FKJ : Lying together

Suna : Les sunlights des tropiques (feat Yumi)

Modjo : Lady

Charles Schillings/Clementine celarie : tengo nada

Lianne La Havas : Tokyo

Tom Misch - Beautiful Escape (feat. Zak Abel)

Mika : relax take it easy

Dusk Totem : J'aime Regarder les Filles

Barry White : Sho you right

Corrine : Je danse le mia

Oliver Cheatham : Get down saturday night

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS