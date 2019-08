Le Feel de Diane - Emission spéciale ROUGE ce jeudi ! - 08/08/2019

C'est la couleur la plus vive de toute... Elle habille d'honneur un tapis et de grandeur un théâtre.

Elle pimente le nom auquel elle s'associe pour lui donner de la puissance et de l'intensité

Diane met à l'honneur le ROUGE dans cette émission.





Bernard Lavilliers : Rouge baiser

Dani : Rouge rose

Pierre Rapsat : Un coup de rouge, un coup de blues

UB40 : Red red wine

Childish Gambino : Redbone

Chris de burgh : Lady in red

Police : Roxanne

Yseult : Rouge

Laurent Garnier : The man with the red face

Gilbert Bécaud : L'important c'est la rose

Red hot chili peppers : Californication

Basement Jaxx : The man with the red face

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS