Le Feel de Diane - 07/08/2019

Comme chaque mercredi, Diane nous propose une playslist consacrée au musique de cinéma !

BO de film, de série mais aussi quelques souvenirs de générique d'émission de télévision et même de dessin animé...



The Detroit Emeralds : Baby Let me Take You



Philippe Sarde : Les choses de la vie



Toots Thielemans/Johnny Mathis : Les moulins de mon cœur



David Bowie/Pat Metheny - This is not america



Oscar And The Wolf feat. Tsar B : Back to Black



Bernard Frederic/Benoit Poelvoorde : Alexandrie Alexandra



Christina Aguilera/Lil Kim : Lady marmalade



Noam Kaniel : Les Mystérieuse Cités D'or



Will Smith : Men In Black



Krazy E : Black On Black



The Politics Of Dancing : Re-Flex



Muppet Show : Mahna Mahna



Stevie Wonder : I just called to say I love you



Buena Vista Social Club : Buena Vista Social Club

