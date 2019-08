Le Feel de Diane - 06/08/2019

Ce mardi, Diane nous propose de découvrir la « chill out music », cette musique un peu planante, généralement douce, qui emprunte à la bossa nova sa joyeuse mélancolie et qui s'étoffe à l'occasion des distorsions métalliques et des sons électroniques.

Elle se décline avec ou sans texte, mais nous invite toujours à un moment suspendu dans le temps, un moment de pause, de rêve ou de respiration...





Mark Farina : Dream Machine

Zero 7 : Today

Kalista : Don't hang on me

Telepopmusic : Breath

Art of noise : Moment in love

Nicolas Jaar : Mi Mujer

Oceanvs Orientalis : Tarlabasi (Be Svendsen remix)

Billie Holiday : Speak low (bent remix)

Marc Moulin : Comme à la radio

Michel Houellebecq : Sejour club

Thievery corporation : Décollage

Bertrand Burgala : Vestibule d'ombres

Eddy Mitchel/Melody Gardot : derrière l'arc en ciel/over the rain bow

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS