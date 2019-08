Le Feel de Diane - 05/08/2019

Ce lundi, Diane commence la semaine avec douceur et élégance.

Elle nous propose de parler de rupture et de chansons qui parlent de ce passage de la vie vécu par tous, un jour ou l'autre.

Sur ce sujet, comme sur d'autres, tout est une question d'élégance dans les mots, les actes et les gestes.

C'est pourquoi, Diane nous a concocté une playlist de chansons de rupture qui sont en fait aussi des déclarations d'amour...

Parfois pleines de rythme et d'énergie et surtout, toutes teintées de cette élégance...



1. Françoise Hardy : Comment te dire adieu

2. Womack and Womack : Teardrops

3. Lenny Kravitz : It ain't over till it's over

4. Vendredi sur mer : Chewing gum

5. Eskobar : Some one new

6. Doobie Brothers : What a fool believes

7. Joe Dassin : Salut les amoureux

8. Jacques Brel : La chanson des vieux amants

9. Dionne Warwick : Walk on by

10. Nekfeu/Vanessa paradis : Dans l'univers

11. Gloria Gaynor : I will survive

12. Lomepal : Trop beau

13. Georg Levin : I got somebody new (Feat Clara Hill)

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS