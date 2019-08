Le Feel de Diane - 02/08/2019

Ce vendredi, nous sommes au cœur de l'été et plus que jamais proche du week-end !

Diane nous propose du coup une sélection qui prend des airs de vacances, avec au programme :



Michael Gray : The Weekend

Claire Laffut : Mojo

Craig David : Time to Party

Julien Clerc : Partir

Maroon 5 : Sunday Morning

Etta James : A Sunday Kind Of Love

L'Impératrice : Vacances

The Weeknd : I Feel It Coming ft. Daft Punk

Michel Jonasz : Les vacances au bord de la mer

Coldplay : Hymn For The Weekend

Sttellla : C'est lété

Vendredi sur Mer : Larme à Gauche

Faith no more : Eazy

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS