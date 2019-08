Le Feel de Diane - 01/08/2019

Ce jeudi, Diane vous propose d'être heureux, rien de plus, rien de moins !

Le bonheur est un état d'esprit, une envie, un sourire dans les yeux et la voix et certainement la sienne en vous parlant.

Avec une playlist pleine de bonne humeur et de bonheur of course :



Bobby McFerrin : Don't Worry Be Happy

France Gall : Il jouait du piano debout

James Brown : I got you (i feel good)

Berry : Le bonheur

Jungle : Happy Man

Charles Aznavour : La Bohème

Nina Simone : Feeling good

Adam Coen et Virginie Ledoyen : Hapiness

Lighthouse Family : Happy

Eternal sun : time to celebrate

Plastic Bertrand : Ca plane pour moi

Bjork : Violently happy

Pharell Williams : Happy

