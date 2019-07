Le Feel de Diane - 31/07/2019

Comme chaque mercredi, Diane vous propose une sélection autour du cinéma avec les plus belles BO de films mythiques ou chansons qui déroulent plan par plan les scènes d'une histoire.



Anne Germain : Recette pour un cake d'amour

Nikka Costa : On my own

Tina Turner : We don't need another hero

Louis Chedid : Hold Up

Madonna : Into the groove

Irène Cara : Fame

Aurnaud Fleurent Didier : Je vais au cinéma

Duran Duran : Girls on film

Lio Vancauwenbeghe : Black Pig

Michel Fugain : Une belle histoire

Adèle : Skyfall

MC Solaar : Bouge de la

Sting/Eric Clapton : It's probably me

Dave Stewart : Lily was here

