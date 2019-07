Le Feel de Diane - 30/07/2019

En cette saison estivale, Diane vous propose une émission pleine de SOLEIL !

Le soleil rime avec lumière, terrasse, été, rosé, vacances, ou rêve d'ailleurs.

Il nous fascine et nous inspire, même notre planète tourne autour de lui, c'était donc l'occasion de le mettre à l'honneur.

Et pour faire le plein de jolis rayons même à l'intérieur, voici la playlist du jour :



Roy Ayers : Eveybody loves the sunshine

Brigitte Bardot : Le soleil

Sunshine reggae : Laid Back

Tom Misch : Sunshine

Etienne Daho : Duel au soleil

Raul Midon : Sunshine

Laurent Voulzy : Le soleil donne

DJ Jazzy Jeff : Summertime

Janis Joplin : Summertime

Vincent Liben : Le soleil et la mer

Paraíso : Teu Sorriso (Jex Opolis Remix)

Julien clerc : Laissons entrer le soleil

Serge Gainsbourg : Couleurs café

Bill Withers : Lovely Day

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS