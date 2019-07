Le Feel de Diane - 29/07/2019

Ce lundi, Diane commence la semaine en douceur avec un feel tout en rose !

Elle vous offre un véritable bouquet d'ambiances musicales qui fleurtent du vieux rose au rose fluo...

Tendresse, douceur, romantisme et érotisme seront au rendez-vous de la programmation du jour.



LA VIE EN ROSE : GRACE JONES

LA LISTE : ROSE

PYNK : JANELLE MONAE

PINK : AEROSMITH

SYMPATHIQUE : PINK MARTINI

PINK PANTHER : HENRY MANCINI

THE ROSE : BETTE MIDLER

MON AMIE LA ROSE : FRANCOISE HARDY

ROSES ARE RED : MAC BAND (FEAT THE MCCAMPBELL BROTHERS)

WHERE THE WILD ROSES GROW : KYLIE MINOGUE/NICK CAVE

JOHNNY NE SAIT PAS : CHARLINE ROSE

KISS FROM A ROSE : SEAL

THE GREAT GIG IN THE SKY : PINK FLOYD

