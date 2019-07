Le Feel de Diane - 26/07/2019

Diane nous propose une émission spéciale écologie et musique ce vendredi !

Les températures montent et la chaleur souvent synonyme d'été, de vacances, de détente et de jeu, se transforme en trompe l'œil.

Les récentes vagues de chaleur nous rappellent l'urgence d'une action commune et globale contre le réchauffement climatique.

Rien de plus naturel donc pour les artistes, que de diffuser ce message par la musique...





Avec au menu de la programmation



CHILDISH GAMBINO : FEELS LIKE SUMMER

MICKEY 3D : RESPIRE

JAMIROQUAI : CORNER OF THE EARTH

MICHEL FUGAIN : BRAVO MR LE MONDE

BJORK : TABULA RASA

JOHNNY HALLYDAY : POEME SUR LA 7 EME

TELEPOPMUSIK : BREATHE

MAURANE : TOUT VA BIEN DANS CE MONDE (NOUVELLE VERSION)

MARVIN GAYE : MERCY MERCY ME

JOSE FELICIANO : CALIFORNIA DREAMIN

LOUIS PISCINE : LES VACANCES

JOE COCKER : SUMMER IN THE CITY

JUNIORE : A LA PLAGE

JAZZANOVA : SUMMER KEEPS ON PASSING ME BY FEAT BEN WESTBEECH

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS