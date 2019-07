Le Feel de Diane - 24/07/2019

Ce mercredi Diane nous offre une sélection de morceau autour du cinéma.

BO de films mythiques ou chansons qui déroulent plan par plan les scènes d'une histoire.

Selecta spéciale "autour du cinéma".



Avec au menu de la programmation :



Joe Dassin : Marie Jeanne

Ella Fitzgerald : Tea For Two

Edith Piaf : Milord

Nancy Sinatra : Bang Bang

Bobby Womack : Across 110th street

François de Roubaix : Les Caïds

David Bowie : Heroes

Jacques Brel : Jef

Kavinsky : Nightcall

Mireille et Jean Sablon : Puisque vous partez en voyage

Ennio Morricone : La case

Sting : Shape Of My Heart

Rodriguez : Sugar Man

Giorgio Moroder : chase

