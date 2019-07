Le Feel de Diane - 23/07/2019

Vibration première, obsession, besoin, oxygène, la musique est leur premier amour, leur maitresse, leur pulsation de vie.

Ils la créent, nous la partagent et l'imaginent. Mais comment les artistes rendent ils hommage à la musique ?

Ce mardi, Diane vous propose un voyage au cœur de la passion des artistes pour la musique !



Au menu de la programmation



Daft Punk : Give life back to music

MC Solaar : Qui sème le vent récolte le tempo

Erick Sermon feat. Marvin Gaye : Music

France Gall : Ella, elle l'a

Deetron : Rhythm (FEAT BEN WESTBEECH)

John Miles : Music

Michel Jonasz : La boîte de Jazz

Jane Birkin : Ex fan des sixties

Joan Jett : I Love Rock 'n' Roll

Julien Clerc : Laisse faire la musique et danse

Kiki Dee Band : I got the music in me

Felix Da Housecat : Music is my life

Nate Dogg : Music & me

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS