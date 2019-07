Le Feel de Diane - 22/07/2019

Plaisir éphémère ou coupable et tabou : l'amour, le sexe, le sucre, l'alcool, les paradis artificiels, peuvent tous créer des addictions.

Du blues au rock ou à la nu soul, comment les artistes ont-ils abordé ce thème ? On le découvre ce lundi avec Diane.





Au menu de la programmation :



Mahalia : Sober

Richard de Bordeaux et Daniel Beretta : La drogue

Beatles : strawberry fields forever

Amy Winehouse : Rehab

Billy ze Kick : Mangez-moi

Cypress Hill : Hits from the bong

Robert Palmer : Addicted to love

MC Solaar : Caroline

Maxwell : Bad Habits

The Doors : Alabama Song

Carla Bruni : Tu es ma came

The Jimi Hendrix experience : Purple Haze

Superbus : Addictions

Jacques Brel : Amsterdam

