Le Feel de Diane - 18/07/2019

Ce jeudi, Diane vous propose une émission funk ! Get Up !! Get down !! Hit me !! En 3 expressions, c'est l'esprit et l'énergie de la funk qui s'exprime et vous interpelle. Une musique qui vous secoue les hanches avec son groove, et vous électrise par son côté rock & roll...



Sont au programme pour vous faire bouger :



SEX MACHINE : JAMES BROWN





MIXER : AMBER MARK





MACHISTADOR : M





WE GOT THE FUNK : POSITIVE FORCE





SUPER TROUPER : NILS LANDGREN FUNK UNIT





AGITATIONS TROPICALES : L'IMPERATRICE





LA FM QUI S EST SPECIALISEE FUNKY : MICHEL JONASZ





SUPERMAN (FEAT BUCIE) : BLACK COFFEE





ASIMBONANGA : JOHNNY CLEGG





HUMPTY DUMPTY : PLACEBO





OBSOLETE : MC SOLAAR





AIN T THAT FUNKIN KINDA HARD ON YOU (LOUIE VEGA REMIX) : FUNKADELIC



DX7 (FEAT HOLYBRUNE) : DABEULL

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS