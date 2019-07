Le Feel de Diane - 16/07/2019

Qu'elles soient minuscules ou majestueuses, dans chaque ville, certaines rues ont façonné leur légende.

Selon l'ambiance qui s'en dégage, elles sont à elles toutes seules bien souvent, un voyage qui nous raconte l'âme et l'histoire d'une ville ou d'un quartier.

La rue ou les rues plutôt auxquelles les artistes ont dédié des chansons sont à l'honneur dans cette émission.



Avec au menu de la programmation :



LES GRANDS BOULEVARDS : YVES MONTAND



STREET LIFE : RANDY CRAWFORD



DANS MA RUE : DOC GYNECO



OLD DOWNTOWN : CAMP CLAUDE



LA RUA MADUREIRA : NINO FERRER



WHERE THE STREETS HAVE NO NAME : U2



BAKER STREET : GERRY RAFFERTY



LE PLUS BEAU DU QUARTIER : CARLA BRUNI



BELSUNCE BREAKDOWN : BOUGA



INSTANT STREET : DEUS



BOOGIE STREET : LEONARD COHEN



LES PRINCES DES VILLES : MICHEL BERGER



ALPHABET STREET : PRINCE

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS