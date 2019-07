Le Feel de Diane - 15/07/2019

Ce lundi, Diane met à l'honneur les enfants dans la musique...

Et la figure de l'enfant est double en musique.

Ils sont notre enfant intérieur ou le fruit d'une histoire qui fait de nous des adultes.

On reste difficilement insensible aux clips vidéo dont les héros sont des enfants. En un regard, ils captivent l'attention...

Qu'ils dansent comme des dieux ou interprètent des situations d'adulte, leur candeur et leur naturel nous laissent rarement indifférents.



Pour illustrer tout cela :



STAND ON THE WORD : KEEDZ



TO ZION : LAURYN HILL



UN AN MOINS LE QUART : OXMO PUCCINO



ISN T SHE LOVELY : STEVIE WONDER



PETIT FRERE : IAM



EMBODY : SEBASTIAN



TON HERITAGE : BENJAMIN BIOLAY



DEADLY VALENTINE : CHARLOTTE GAINSBOURG



LEMON INCEST : SERGE GAINSBOURG/CHARLOTTE GAINSBOURG



PASS THE DUTCHIE : MUSICAL YOUTH



SI MAMAN SI : FRANCE GALL



ANOTHER BRICK IN THE WALL : PINK FLOYD

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS