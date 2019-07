Le Feel de Diane - 12/07/2019

Ce vendredi, Diane termine la semaine en musique de fête ! La fête sous le signe de liberté sexuelle, de libération des gays et d'égalité raciale aux US avec une musique en particulier qui sera mise à l'honneur : le disco !

Et une très belle programmation musicale pour commencer le weekend sur les chapeaux de roues.





MICHAEL JACKSON : DON T STOP TIL YOU GET ENOUGH



SHEILA : SPACER



CHIC : GOOD TIMES



DONNA SUMMER : LOVE TO LOVE YOU BABY



JUNGLE : BEAT 54 (ALL GOOD NOW)



FRANCE GALL : DANCING DISCO



ANITA WARD : RING MY BELL



QUARTZ : COOL AND GET UP



PINO D ANGIO : MA QUALE IDEA



IN FLAGRANTI : RATHER SEXY



PATRICK JUVET : OU SONT LES FEMMES



POOM : DE LA VITESSE A L IVRESSE



ETIENNE DAHO : WEEK END A ROME



KIM CARNES : BON VOYAGE

