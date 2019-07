Le Feel de Diane - 11/07/2019

Ce jeudi, Diane vous propose de faire ce que vous avez toujours rêvé de faire et jamais osé !

Prendre les choses en main, croire en vous et y aller...

Elle nous apprend que c'est en fait un thème assez récurrent dans la musique.

Diane nous a donc préparé une émission dédiée à ces chansons et surtout aux textes qui donnent la force d'y croire, d'avancer, d'espérer et surtout de faire !



Au menu de la programmation :



Ben Macklin : Dare

Richie Havens : Freedom

Zazie : Si j'étais moi (live)

The roots : Now or never

Sopico : Bonne étoile

Angèle : Balance ton quoi

Timmy Thomas : Why can't we leave together (remix)

Jeanne Cherhal : voila

Dr Dre : Keep their

Billie Eilish : Bad guy

Claire Laffut : Nudes (feat Yseult)

Little Louie Vega : Never stop believe in you

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS