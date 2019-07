Le Feel de Diane - Le métro parisien - 10/07/2019

Ce mercredi, Diane nous emmène à la découvre du métro parisien qui voyait le jour le 10 juillet 1900 et qui très vite est devenu le lieu de prédilection d'artistes en quête de reconnaissance. Il sera aussi question du groupe Radio Head, de ses mélodies mythiques et d'une certaine idée de la liberté défendue face à des hackers. Et enfin, elle nous parlera de « Praying for change », une organisation qui filme des chanteurs de rue un peu partout dans le monde pour défendre une vision, un changement de mentalités..

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS