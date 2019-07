Le Feel de Diane - 05/07/2019

Ce vendredi Diane nous parle de femmes ! De toutes les femmes, muses éternelles en peintures, en sculpture, et en musique bien sûr.

Pendant que le #metoo change la société et les comportements, de plus en plus de femmes chantent à d'autres femmes leur amour...

Elle rendra aussi un vibrant hommage à Philippe Zdar qui fut un maestro en Hip-hop, House et Pop.

Et elle fêtera l'anniversaire de Roisin Murphy, la chanteuse du groupe Moloko.



Au menu de la programmation :



Musiq Soulchild : Just friend



Ben L'oncle Soul : Soulman



Kaytranada : You're the one



Angèle : Ta reine



Paul Martin : Le troublant témoignage de Paul Martin



Moloko : Sing it back



Lio : Sage comme une image



Cassius : I love you so



Cassius : Rock number one



Sebastien Tellier : La ritournelle



Parcels : Tide Up Rightnow

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS